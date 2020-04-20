Survivor'da yumruk yumruğa kavga! Yasin ve Barış diskalifiye mi olacak?

Survivor nedeniyle bir süredir Dominik'te olan Acun Ilıcalı dün sosyal medya hesabında canlı yayın yaptı. Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Ilıcalı, ilerleyen dakikalarda 'Survivor Panaroma' programına bağlandı. Ilıcalı, sunucuların 'her şey yolunda mı?' sorusuna beklenmedik bir cevap verdi.

'İSTEMEDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU'

Acun Ilıcalı "Her şey yolunda diyemeyeceğim. Bugün bir ödül oyunu vardı. Dominik'in en güzel 3 evinden biri. Yarışmacıların buna çok ihtiyacı vardı. Herkes kazanmak isteyince ortaya hiç istemediğimiz görüntüler çıktı" dedi.

'TOPLANTI YAPACAĞIZ'

Acun Ilıcalı sözlerini "Şimdi onunla ilgili bir toplantı yapacağız. Diskalifiye gelir mi ona karar vereceğiz. Daha fazla detay vermeyeyim. Yarın (bu akşam)akşam yayınlanacak bölümümüzde tatsız şeyler oldu" açıklamasıyla sürdürdü.

BİRBİRLERİNE GİRDİLER

Dün akşam yarışmanın yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gönüllüler takımından Barış ve Yasin yarışmanın ortasında yumruk yumruğa birbirine girdi.

DİSKALİFİYE OLUR MU?

Berkan ve Evrim tarafları ayırmak için araya girdi. İki yarışmacının akıbeti bu akşam belli olacak.