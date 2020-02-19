Survivor'da Uğur Pektaş'tan şoke eden haber! Diskalifiye oldu

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2020'nin ilk eleme konseyi, yaşanan gelişmelerle izleyicileri bir hayli şaşırttı. Survivor'ın bu sezonki en önemli şampiyonluk adaylarından, ünlü oyuncu Uğur Pektaş diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya ilk haftadan veda etti.

DİZ SAKATLIĞI YÜZÜNDEN DEVAM EDEMEDİ

Uğur Pektaş, yıllar önce yayınlanan ilk Survivor yarışmasının şampiyonluğuna ulaştı. Pektaş, bu sezon da yarışmaya iddialı bir giriş yaptı ancak diz sakatlığı yüzünden yarışmaya devam edemedi.

BİR HAFTADA 3 VEDA

Ünlü oyuncu Uğur Pektaş'la birlikte eski milli basketbolcu Şaziye İvegin de diz sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti. Öte yandan elemeye çıkan Gönüllüler takımında en az oyu alan Makbule Karabudak yarışmadan elenen isim oldu.