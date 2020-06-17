Survivor'da Nisa'nın eşi Enis Arıkan kimdir? Enis Arıkan kaç yaşında?

Survivor'da ünlülerle çekilen anlat bakalım oyununun ikincisi bu akşam Tv8'de yayınlanacak. Survivor anlat bakalımda ilk oyunda olduğu gibi Nisa'nın eşi yine Enis Arıkan olacak. Survivor yeni bölüm tanıtımında da yer alan ikili yine çok güldürüyor. Geçen oyunda elinde avakado ile yarışan Enis Arkıkan bu sefer avakado kıfayeti diktirdi. Enis'i avakado içinde gören Nisa sevinçten çığlık attı. Nisa'nın destekçileri Enis Arıkan hakkında arama yapmaya başladı. İşte ünlü oyuncu, sunucu ve fenomen Enis Arıkan hakkında merak edilenler...

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 yılında İstanbul’da doğdu. 37 yaşında olan Enis Arıkan, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı Tiyatro Bölümü mezunudur. DOT ve Craft tiyatro ile birçok oyunda rol alan Arıkan, Garaj isimli tiyatro oyununda canlandırdığı Orkide rolüyle Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüştür. Daha sonra pek çok televizyon, reklam ve sinema projesinde yer almıştır.

İlk dizi kariyerine 1998 yapımı Aynalı Tahir dizisi başlayan Enis Arıkan, bu dizi ardından Çekirdek Aile, Kadın İsterse, Genco, Aşk ve Ceza, Cesur Hemşire ve Hayat Ağacı gibi pek çok projede yer aldı. Enis Arıkan asıl çıkışını ise başrollerini Gürse Birsel, Sarp Apak, Hasibe Eren ve Cengiz Bozkurt’un yaptığı Jet Sosyete dizisiyle yaptı. Bu dizide canlandırdığı Tony karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Enis Arıkan, skeç tadındaki Youtube ve instagram videolarıyla da milyonların sevgisini kazandı.

Ödülleri:

2014 – 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 – 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2013-2014 – Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 – Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 – 2013 – Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 – 2012 – Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 – 2009 – Vur /Yağmala /Yeniden – DOT Tiyatro,

2007 – 2009 – Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 – 2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 – 2007 – Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 – Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 – Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 – Pilli Gelin – Seden Kızıltunç,

2000 – Kereviz Festivali – Seden Kızıltunç,

Filmleri ve Dizileri:

2014 – Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 – Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 – Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 – 2011 – Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 – Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 – Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 – Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 – Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 – Kadın İsterse (TV Dizisi)