Survivor'da Nisa elendi mi? Acun Ilıcalı resti çekti

Survivor 2020’de kıran kırana bir ödül oyunu mücadelesi yaşandı. Oyunda Nisa, Elif’e karşı sayıyı alarak skoru 8-6 yaptı. Nisa’nın aldığı bu sayı ile motive olan gönüllüler, oyunu buradan çevirdi ve ödülü kazandı. Buna rağmen Nisa’nın keyfi yerine gelmedi. Nisa, “Yapamıyorum, gitmek istiyorum” diyerek ağlamaya başladı. Oyun sonrasında Nisa’ya durumu soruldu fakat kelimesini tamamlayamadı, yine gözyaşlarına boğuldu.

TAKIM ARKADAŞI BARIŞ MORAL VERMEYE ÇALIŞTI

Oyun sonrasındaki seremonide ise Acun Ilıcalı, Nisa’ya dönerek “Yine morali bozuk bir Nisa var. Merak ediyoruz ne oldu?” diye sordu. Nisa ise “Yapamıyorum. Arkadaşlarım çok iyi destek veriyor ama olmuyor. Artık sinirli de değilim. Bitmişim” dedikten sonra yere çöktü ve gözyaşlarına boğuldu. Nisa’ya takım arkadaşı Barış moral vermeye çalıştı.

“BİZE BAŞVURURSA ELENMESİNE İZİN VERİRİZ”

Acun Ilıcalı ise Nisa için “Vakit verelim Nisa’ya biz. Ama hiç kimseyi de Survivor’da zorla tutmuyoruz. Devam edemeyecek yarışmacı devam etmeyebilir. Bizim açımızdan asla bir problem yok. Bize başvurursa yarışmadan elenmesine izin veririz” dedi.

Survivor’da Nisa için verilmiş bir karar şimdilik yok. İlerleyen günlerde Nisa’dan bir teklif gelmesi durumunda Survivor’dan elenmesi değerlendirilecek.