Survivor'da korkutan olay! Büşra sudan çıkamadı...

Deniz üzerinde kurulan platformda, siyah takımdan Katerina Dalaka ile yarışan Büşra dengesini kaybederek suya düştü. Bariyere çarpan Büşra bir süre sudan çıkamayınca yardımına takım arkadaşları koştu. Kalçasını tahta bariyerlere vuran Büşra'yı Hikmet sırtına alarak kıyıya çıkardı.

Survivor 2019'un 16 Mayıs Perşembe ekrana gelen son bölümde iki takım Punta Cana ödüllü oyunda karşı karşı geldi.

BÜŞRA'NIN SAKATLIĞI KORKUTTU!



Oyun sırasında Büşra ise sakatlık yaşadı. Deniz üzerindeki platformda mücadele eden Büşra, dengesini kaybederek sert bir şekilde tahta bariyerlere çarptı. Büşra aldığı darbeyle bir süre sudan çıkamadı. Hikmet ise Büşra'yı sırtına alarak sudan çıkardı. Oyuna devam edemeyen Büşra'nın yerine oyuna Ria devam etti.



