Survivor'da kim elendi kim gitti? İşte 21 Mayıs'ta Survivor'da elenen isim

Survivor'da kim elendi, kim gitti? günün cevabı en çok merak edilen sorularından biri oldu. Survivor Türkiye Yunanistan'da dün akşam nefesleri kesen mücadeleler vardı. 21 Mayıs Salı ekrana gelen 75. son bölümde gerçekleşen ada konseyinde beyaz takımda veda eden isim belli oldu. Survivor'da bu hafta dokunulmazlığı kaybeden beyaz takımda Afroditi ve Ria eleme adayı olmuştu. En az oyu alan Ria Survivor'a veda eden isim oldu.

SURVİVOR RİA'DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Survivor'a bu hafta veda eden isim olan Ria, adı açıklandıktan sonra duygularını ifade etti. Ria, "Tek istediğim takımımın harika olması. Burada olmak müthişti. Yarışmanın bitmesine az

kaldı. Arkadaşlarımın üzülmelerini istemiyorum. Burada kardeşlerimi ve arkadaşlarımı bırakıyorum. Onlar için her şeyin çok iyi olmasını istiyorum" dedi.





SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI

Survivor son bölümde siyah ve beyaz takımlar, lahmacun ödüllü oyunda karşı karşıya geldi. Hikmet'in sakatlığıyla sarsılan beyaz takım, iddialı ismin yokluğunu hissetti. Ödül oyununu 10'a 8'lik skorla siyah takım kazandı. Bu hafta sembol oyununu erkeklerde Emre, kadınlarda Seda kazandı.

SURVİVOR'DA SAKATLANAN HİKMET GERİ DÖNECEK Mİ?

Survivor'da araba oyunu sırasında ayağından sakatlanan Hikmet ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Survivor Türkiye Yunanistan yetmiş beşinci bölümde gerçekleşen ada konseyinde Sakis, Hikmet'in sakatlığıyla ilgili açıklamada bulundu. Sakis, Hikmet ile ilgili tedavinin sürdüğünü belirterek, "Hikmet hala hastanede. Hikmet'in geri gelip gelmeyeceğini henüz bilmiyoruz. Tedavisi sürüyor" dedi.