Survivor eleme adayları kimler? 25 Şubat Survivor'da kim elendi?

Survivor’da elenen isim belli oldu mu? sorusu izleyiciler tarafından merak edip aratılmaya başladı. Ekranların sevilen yarışması Survivor 2020 Tv8 ekranlarında izleyicilere soluksuz heyecan yaşatıyor. Yarışmanın önceki bölümlerinde dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı içerisinde oylama yapılmış ve oy çokluğuyla Derya ilk eleme adayı olmuştu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan yarışmacılar belirleyecek. Daha sonra ise bir isim yarışmaya veda edecek. Survivor’da bu hafta kim elendi? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU MU?

Survivor’da elenen isim henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında eleme adayını belirlemek üzere oylama yapıldı. Derya Can Göçen en çok oyu alarak haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ikinci ve üçüncü eleme adayı ise en çok SMS’i alan iki yarışmacı tarafından belirlenecek.