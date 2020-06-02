Survivor'da eleme öncesi flaş gelişme! Acun Ilıcalı böyle duyurdu...

Survivor'da bu akşam ada konseyi var. 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha adaya veda edecek. Sosyal medyada elenen isimle ilgili tahminler dolaşmaya başladı.

Acun Ilıcalı iddialara Twitter sayfasında yanıt verdi.

"Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından 1 saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir :)"