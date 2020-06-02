02 Haziran 2020 Salı 16:46 | Son Güncelleme:
Survivor'da eleme öncesi flaş gelişme! Acun Ilıcalı böyle duyurdu...
Survivor yarışmasında Salı günleri eleme heyecanı yaşanıyor. Bugünkü eleme öncesi Acun Ilıcalı flaş bir açıklamada bulundu. Ünlüler takımından bir kişinin veda edeceği konseyde bakın neler yaşanacak...
Survivor'da bu akşam ada konseyi var. 4 kişi kalan ünlüler takımından bir kişi daha adaya veda edecek. Sosyal medyada elenen isimle ilgili tahminler dolaşmaya başladı.
Acun Ilıcalı iddialara Twitter sayfasında yanıt verdi.
"Survivor elemesiyle ilgili haber almaya çalışanlara kötü bir haberim var. Eleme çekimleri yayından 1 saat önce yapılacak, tahminleriniz tutmayabilir :)"