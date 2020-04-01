Survivor'da duygusal anlar... Ersin'e köpeğinin öldüğünü söyleyemediler!

Yarışmacılara galibiyet sonrası ailelerinden bir kişi ile whatsaap'ta canlı yazışma hakkı verildi. Ersin Korkut, kardeşi Erdoğan Korkut ile görüştü.

'MES NASIL?'

Yarışmaya gelirken köpeğini yakın dostuna emanet eden oyuncu, kardeşine 'Mes nasıl?' diye sordu. Erdoğan Korkut, abisine Mes'in öldüğünü söyleyemedi, 'İyi Mesut'ta... Sıkıntı yok' demekle yetindi.

MES'E NE OLMUŞTU?

Ersin Korkut'un 'her şeyim' dediği köpeği Mes, yarışma başladıktan bir hafta sonra araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.