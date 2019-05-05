4 Mayıs Survivor son bölüm TV 8'de - Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor’da dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusuna Survivor takipçileri yanıt arıyor. Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen Survivor yarışmasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor. TV 8’de her hafta sonu ekranlara gelen Survivor’da 4 Mayıs dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor’da bu hafta kıyasıya bir mücadele yaşandı. Yarışmacılar adada kalmak için yarışmalarda başarılı olmak için ter döküyor.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da adım adım sona yaklaşılırken yarışmaların zorluğu da verilen mücadele de büyük bir ivme kazandı. 4 Mayıs Cumartesi akşamı Survivor’da nefes kesen bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Durum 7-5 geldiğinde Ria’nın gösterdiği performans beyaz takımı 8-5 öne geçirdi. Bu galibiyetin havuzlu parkurda yarışmanın kırılma anı olduğu söylenebilir.

Sonrasında Hikmet ile Emre eşleşti ve rahat bir skorla kazanan Hikmet oldu. Hikmet kazandıktan sonra “Ne oldu beni seç beni seç diyordun” sözleriyle Emre’yi küçümsediğini gösterdi. Hikmet’in kazanmasının ardından beyaz takım siyah takım karşısınnda 9-5 öne geçti.

Nefes kesen dokunulmazlık oyununda Sabriye ile Dimitra eşleşti. Sabriye’ye ters gelen parkuru Dimitra önde tamamlayarak avantaj elde etti. Dimitra Sabriye’nin başaramadığı parkurda rakibine fark attı. Kazanan Dimitra ve durum 9-6 oldu.

Durum 9-6’ya geldiğinde siyah takımdan Yusuf, Nikos’a karış yarıştı. Yusuf’un kazanmaktan başka şansı yoktu. Ve kazanan Yusuf oldu. Yusuf Survivor dokunulmazlık oyununda durumu 9-7’ye getirdi.

Survivor 2019 61. bölüm dokunulmazlık oyununu 10'a 7 beyaz takım kazandı.

EMRE İLE SUDE YÜZLEŞTİ

Survivor'da Elpida'nın elendiği haftaya Emre'nin konseyde Hikmet ile yaptığı konuşmayı açıkladığı anlar damga vurmuştu. Emre, karşı takımdaki Hikmet'in isim yazması için yönlendirdiğini söylerken konuya Sude'de dahil olmuştu. Yaşanan bu olay sonrası Emre ile Sude barakada yüzleşti.

Sude: 'Ben sana Dalaka'yı yazacağım diye hiçbir kelime kullanmadım ki senşin yazacağını da bilmiyordum. Sen bana sordum ya Spyros nasıl yazılıyor diye. Ondan sonra dedim ki tamam, Yusuf'la Atakan da Spyros'u yazacak. Sen de onu yazacaksın. Ben de Dalaka'yı yazayım, boş oy atayım' dedim. Sen eğer bana deseydin Dalaka'yı yazacağım. Ben yemin ederim ki Dimitra'yı yazacaktım, çünkü ben boş oy atmak istiyorum, Spyros'u yazmak istemiyordum.

Emre: Sude asıl sorunu hala anlayamıyorsun. Ben her seferinde beni arkamdan vurmaya çalışan, açığımı arayan Hikmet'e güvenmiyorum, "Abiş, Sudiş, canım ciğerim," siz can ciğer kuzu sarmasısınız. Ben sana nasıl güveneyim Sude?

Sude: Ben onlarla ne konuşuyorum bilmiyorsun. Oyun alanında görüyorum onları. Burada üzülüyorum yalnız kaldığım için.

Emre: Her çıkacağımız oyunda seni Hikmet'le Bora'nın yanında görünce onlarla strateji yaptığını düşünüyorum.

Sude:Gel bana sor öyleyse ben sana açıkça cevabını veririm. Kaybedersek ben de aç kalacağım, ben de potaya gireceğim.

Emre: Kaybetmek başka, potaya birini sokup da göndermek başka. O ayrı meseleler.

Sude: Hepsi benim için aynı. Ben bu takımda yer alıyorum, onlar o takımda yer alıyor.