Survivor'da Cemal Can'la eşleşen Demet Özdemir kimdir, kaç yaşında? Demet Özdemir hangi dizilerde oynadı?

Survivor’da Cemal Can’la eşleşen Demet Özdemir yarışmayı takip edenler tarafından dikkat çekiyor. Survivor’ın keyifle takip edilen yarışması Anlat Bakalım, bu akşam ünlü isimlerle oynanacak. Her yarışmacının farklı bir ünlü isimle eşleştiği yarışmada, Demet Özdemir Cemal Can’ın eşi olarak ödül için rakip elemeye çalışacak. Demet Özdemir yaşı, oynadığı diziler ve hakkındaki tüm merak edilenler için haberimizin devamını okuyabilirsiniz.

DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?

Demet Özdemir 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur; üç çocuklu bir ailenin en küçük çocuğudur. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dansa yönelen Özdemir, aldığı dans eğitiminin ardından ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer alıp daha sonra Efes Kızları kadrosunda dans etmeye başlamıştır. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de yer alan Demet Özdemir, İlk televizyon deneyimini ise 2013 yılında başrollerini Esra Ronabar, Murat Han ve Ekin Koç ile paylaştığı "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizide "Aylin" karakterini canlandırarak yaşamıştır.

Demet Özdemir, Erkenci Kuş adlı dizide rol arkadaşı Can Yaman ile yaşadığı aşk hayatıyla gündeme gelmişti. Çift bir süre sonra ayrılmış; Özdemir’in ismi ise son olarak Kerem Bürsin ile anılmaya başlamıştı.

DEMET ÖZDEMİR’İN OYNADIĞI DİZİLER

Demet Özdemir “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisinin ardından "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini, "Tut Sözünü" adlı sinema filminde ise "Demet" karakterini canlandıran Özdemir; başrollerini Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat vermiştir. Sevilen oyuncu yakın geçmişte 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol almıştır.

Şu sıralar korona virüsü salgını nedeniyle yeni bölüm çekimlerine ara verilmiş olan sevilen dizi Doğduğun Ev Kaderindir’de Zeynep karakterini canlandırmaktadır. Aynı zamanda Demet Özdemir’i birçok markanın reklam yüzü olarak televizyon ekranlarında görüyoruz.