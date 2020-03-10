Survivor'da bu hafta kim elendi? Survivor'da elenen isim belli oldu mu? Eleme adayları kim?

Tv8’in sevilen yarışma programı Survivor yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. “Survivor kim elendi?” sorusu da yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından merak edilmeye başladı. Yarışmanın önceki bölümlerinde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazanmış, daha sonra ise ünlüler takımı içerisinde oylama olmuş ve Aşkım potaya gönderilmişti. Yarışmanın 10 Mart Salı akşamı yayınlanan bölümünde SMS oylaması sonucunda ikinci ve üçüncü eleme adayları da belirlenecek. İşte detaylar…



SURVİVOR’DA ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor’da dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandığı için ünlüler takımı içerisinde oylama yapıldı. Ada konseyinin toplantısı sonrasında Acun Ilıcalı haftanın ilk eleme adayını açıkladı. Aşkım Burçe Tunay en çok oyu aldı ve ilk eleme adayı oldu. İkinci ve üçüncü eleme adayı ise SMS oylaması sonrası en çok SMS’i alan 2 yarışmacı tarafından belirlenecek.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor’da kimin elendiği henüz belli olmadı. Yarışma şu anda devam ediyor. Yarışmadan elenen isim belli olduktan hemen sonra haberimiz içerisine eklenecektir.