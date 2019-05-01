Survivor'da bu hafta kim elendi? 30 Nisan Survivor'dan kim gitti?

30 Nisan Survivor’da bu hafta kim elendi? Survivor’dan kim gitti sorusuna Survivor yarışmasını takip edenler yanıt arıyor. Her hafta kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Survivor’da haftada bir kişi eleniyor. Peki, bu hafta Survivor’da kim elendi? Survivor 2019'un yayınlanan 59. bölümünde Türk yarışmacılar sembol oyununda karşı karşıya gelip rakiplerine karşı mücadele verdi. Kızlar ve erkekler sembol oyununda ayrı ayrı yarıştı.

SURVİVOR’DA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta Elpida elendi.

SURVİVOR’DA ELENEN İSİM: ELPİDA

Sakis: Bir ada konseyine daha hoşgeldiniz. Bu konseyde Siyah Takımdan bir Yunan yarışmacı elenecek. Eleme adayları Spyros ve Elpida. Kimin gideceği belli olduktan sonra Siyah takımın yarışma süreci değişmiş olacak. Elpida giderse üç kız kalacaklar ve daha çok yarışacaklar.

Yusuf: Bizim takımımızla ilgili dışarıdan sürekli müdahale var. Elpida giderse ve dokunulmazlığı kaybedersek sadece Atakan ve ben değil 3 erkek de potada olabilir. Takım nasıl davranır o zaman görürüz.

Atakan: Eğer dokunulmazlığı kaybedersek Emre potada olacak diyorlar. Takım kararı verecek. Gerekirse ben, Yusuf ya da Emre girer buna halk karar verir.

Elpida: Açıkçası bu anın bu kadar zor olacağını düşünmemiştim.Dışarıda çok az arkadaşım var. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim.Kalmak istiyorum.

Spyros: Bu konumda bulunmak artık benim için garip değil. Bu takımda çok güzel zaman geçiriyorum. Kalırsam da gidersem de acı bir şey.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da rekabet giderek artarken, 59. bölümde ödül oyununda kazanan takımın Punta Cana'ya gideceğini öğrenen yarışmacılar adeta parkurda kıran kırana yarıştı. Yarışmacılar yine rakiplerine karşı zorlu mücadele verdi.

Survivor 2019'da ödül oyununu 10'a 7 siyah takım kazandı. Siyah takım Punta Cana'ya gidecekleri için yarışmaya daha fazla motive oldu.

OKAY VE SEDA DERT YANDI

Survivor 2019'da yarışmacıların rekabeti devam ederken, 59. bölümünde Okay, oyunlarda oynatılmamaktan şikayet etti.

Öte yandan Survivor'da yaşanan araba ödülü sonrası Seda araba oyunundaki şanssızlığından dert yandı. Araba ödülünü kazanamayan Seda 'Kaderimden yok' dedi.

Survivor Türkiye Yunanistan'da bu hafta araba ödülünü Hikmet kazanmıştı.