Survivor 2020'nin elenen ilk isim belli oldu! Survivor'da kim elendi? İşte yarışmaya veda eden isim...

Survivor 2020'nin elenen ilk yarışmacısı belli oldu! Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2020 yarışma programı 16 Şubat Pazar günü yayın hayatına başladı ve ilk bölümüyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı ünlüler- gönüllüler kadrosundan bir isim yarışmaya veda etti. Eleme potasında Fatma, Makbule ve Evrim bulunuyordu. Peki, Survivor’da kim elendi?İşte detaylar…

SURVIVOR 2020'NİN ELENEN İLK İSMİ BELLİ OLDU!

18 Şubat Salı akşamı yayınlanan Survivor'ın yeni bölümünde yarışmada elenen ilk isim belli oldu. Yarışmanın ilk eleme adayı yarışmacılar arasında yapılan oylama sonucu Fatma seçilmişti. İkinci ve üçüncü elem adayları ise en çok SMS alan iki yarışmacı tarafından belirlendi. En çok SMS'i alan Ceyhun Makbule'yi, Cemal ise Evrim'i eleme adayı olarak gösterdi. Günün sonunda ise elenen isim Makbule oldu. Makbule Karabudak Survivor 2020'nin ilk elenen ismi oldu ve yarışmaya veda etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor’ın yeni bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele ekran başındaki herkesi heyecanlandırdı. Yarışmacılar haftalık erzak ödülü için yarıştılar. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmanın galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazanarak kişi başı 3 yumurtanın sahibi oldu.