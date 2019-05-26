Survivor'da beklenen oldu! Acun Ilıcalı 'diskalifiye' kararını açıkladı!

Survivor’da heyecan tüm hızıyla devam ederken yarışmanın sonuna da kısa bir süre kaldı. Survivor son bölümde hızlandırılmış oylamaya geçildiğini belirten Acun Ilıcalı, Türk yarışmacılara gelecek SMS oylarının yarışmanın geri kalanında bakılacağını açıkladı. Bir diğer merak edilen konuya da açıklık getiren Acun, Hikmet’in durumunun ciddi olduğunu ve yarışmanın geri kalanın yer alamayacağını söyledi.

SURVİVOR’DA HİKMET DİSKALİFİYE EDİLDİ

Acun: Doktorlarımız Hikmet’in son durumunu inceledi. Simdi size gelen sonucu açıklıyorum. Hepimizin için çok üzücü bir olay oldu ve maalesef Hikmet’in durumu çok ciddi. Metin Ağabey başta olmak üzere verilen karara göre Hikmet Survivor’a devam edemeyecek.

Son ana kadar son bir şans olabilir mi diye baktık, bekledik ama Hikmet için Survivor üzücü şekilde bitti. Yarın son kez adaya gelecek ve beyaz takım ile vedalaşacak.

SURVİVOR'DA HİKMET NASIL SAKATLANMIŞTI?





Hikmet ile Yusuf'un karşı karşıya geldiği mücadelede Hikmet bir engeli aşmaya çalışırken talihsiz bir an yaşamıştı. Tüm yarışmacılar Hikmet'in sakatlığı sonrası gözyaşlarına boğulmuştu.