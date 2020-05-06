Survivor'da Aşkım elendi Aycan Mert'e tepki gösterdi: Ben artık yokum!

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor' heyecan dolu yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan 67. bölümde eleme heyecanının yaşandığı yarışmaya veda eden isim Aşkım oldu. Böylece ünlüler takımı 6 kişi kaldı.

Survivor'da bu hafta ilk dokunulmazlık oyununu gönüllüler kaybetti. Gönüllüler eleme adayı olarak Berkan'ı çıkardı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise ünlüler takımı kaybetti.

MERT STRATEJİ YAPTI

Zekası ve stratejik hamleleriyle tanınan Mert Öcal, dokunulmaz oyununu kaybedince SMS sıralamasında yüksek olduğunu söyleyerek kendi adını yazdırdı ve ilk eleme adayı oldu. Dün yapılan ada konseyinde; SMS birincisi seçilen Mert'in adaylığı düştü. Sıralamada Mert'ten sonra en yüksek oyu alan isimler ise Ersin ve Aycan oldu.

VEDA EDEN AŞKIM OLDU

Mert aday olarak Yunus Emre'yi, Ersin Aşkım'ı, Aycan ise Elif'in adını verdi. Gönüllüler takımından ise Yasin, Berkan ve Cemal Can eleme adayı oldu.

Kendi takımından en yüksek oy alan isimlerini potaya sokmak isteyen Mert'in planı tutmadı. Öcal'ın yanlış stratejisi sonucu adaya veda eden isim Aşkım oldu. Aşkım'ın elendiğini duyan Aycan ise gözyaşlarına hakim olamadı.

AYCAN TEPKİ GÖSTERDİ

Ardından yayınlanan Survivor 68. bölüm fragmanında ise yakın arkadaşının gitmesine üzülen Aycan, Mert'e sert çıktı.

Mert'in yaptığı stratejiyi eleştiren Aycan, "Yaptığı strateji kendisini kurtarmak içindi. Onlar strateji yapmak istiyorlarsa yapsınlar. Bundan sonra ben yokum. Alacağım kararlar onları da üzebilir" diyerek meydan okudu.