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  • Survivor'a sürpriz bir isim daha! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a teklif geldi
08 Aralık 2020 Salı 13:09 | Son Güncelleme:

Survivor'a sürpriz bir isim daha! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a teklif geldi

Survivor'a sürpriz bir isim daha! Acun Ilıcalı'dan Okan Kurt'a teklif geldi

Survivor 2021'in kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Cemal Hünal'ın ünlüler arasında ilk katılan isim olacağı açıklandıktan sonra Öykü Çelik'in de Survivor'a gideceği öğrenilmişti. Son olarak Acun Ilıcalı'nın sürpriz bir isme daha teklif götürdüğü ortaya çıktı.

Survivor 2021 kadrosu şekillenmeye başladı. Oyuncu Cemal Hünal ve Öykü Çelik'in ardından Survivor'a gidecek üçüncü kişinin Demet Akalın'ın eski eşi Okan Kurt'un olacağı iddia edildi.

'Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programında' Acun Ilıcalı'nın Okan Kurt'u Survivor'a davet ettiğini açıklandı. Okan Kurt’un henüz kararını vermediği öğrenildi.

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