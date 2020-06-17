Survivor'a konuk olan Bensu Soral kimdir, kaç yaşında? Bensu Soral evli mi, eşi kim?

Ünlü oyuncu Bensu Soral Survivor’da oynanan anlat bakalım oyununa konuk oldu. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışmada Berkan Karabulut ile eşleşen Soral izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Çeşitli projelerde yer alan güzel oyunu en son Organize İşler Sazan Sarmalı filminde rol almıştı. Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a konuk olan Bensu Soral kimdir? İşte Bensu Soral hakkında merak edilenler...



BENSU SORAL KİMDİR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’a konuk olan Bensu Soral, 23 Mart 1991’de Bursa’da doğmuştur. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun olan Bensu Soral ardından Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır.

Oyuncu Hande Soral’ın kardeşi olan Bensu Soral, ilk dizi tecrübesini 2012 yılında Yol Ayrımı dizisinde rol alarak yaşamıştır.

2019 yılında gösterime giren Organize İşler 2: Sazan Sarmalı adlı filmde Nazlı Noyan karakterine hayat veren Bensu Soral 1.73 metre boyunda, 55 kilo ve Koç burcudur.

Bensu Soral’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (Nazlı) (Sinema Filmi)

2017 – Doru (Alaca) (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (Melek) (TV Dizisi)

2015 – Tatlı Küçük Yalancılar (Aslı) (TV Dizisi)

2014 – Boynu Bükükler (Miray) (TV Dizisi)

2013 – Vicdan (Müge) (TV Dizisi)

2012 – Yol Ayrımı (Ayşe) (TV Dizisi)