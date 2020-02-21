Survivor yüzünden dizilerin günü değişecek

İşte Barış Kocaoğlu'nun o yazısı...

Ve Survivor başladı.

Geçen yıl Acun Ilıcalı’nın ‘para kazanamadık’ dediği, bekleneni veremeyen Survivor yeniden dirildi.

Bu yıl eski tadında bir Survivor izleyeceğimiz kesin…

Çünkü yarışma için seçilen finalistlerin çoğu yepyeni yüzler…

Artık bir Turabi, bir Sema ya da Nagihan yok.

Seyirci onları izlemekten gerçekten sıkılmıştı.

Kavgaları, tartışmaları bile aynıydı.

Neyse ki bu yıl bambaşka bir Survivor’a şahit olacağız.

Sporcuların ağırlıklı olduğu renkli kişiliklere sahip, hikayeleri olan yarışmacılar var.

Hatta şimdiden öne çıkan yarışmacılar oldu.

Cemal Can, Yasin, Tuğba Melis Türk ve Ceyhun…

Finalistler arasında dengeler de iyi kurulmuş.

Mesela hem Ünlüler hem de Gönüller’de, atletizmde başarı sağlamış iki kadın sporcumuzu izliyoruz.

Elif ve Merve…

Kimse diyemez ki bir güçlü, diğeri güçsüz…

Her ikisi de parkurdaki hızlarıyla takımlarında ‘Rüzgarın kızı’ olarak çağrılıyorlar.

Yarışma gerçekten televizyona yeni yüzler çıkaracaktır.

Acun bu Survivor kadrosuyla yine kendisinden söz ettirmeyi başardı.

Reytingleri silip süpürecektir.

Yarışmanın karşısındaki dizilere gelecek olursak;

İşte bu saatten sonra işleri zor…

Çevremden kimle sohbet etsem ‘Diziyi kaçırırsam, tekrarını izleriz’ diyor.

Şu an tüm Türkiye, Survivor’a odaklandı.

Survivor günlerine denk getirmemek için, tek bir güne diziler toplanırsa hiç şaşırmam…

Bildiğim birkaç dizi şimdiden gününü değiştirecek!

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