Survivor Yusuf kimdir? Survivor Yusuf Karakaya kaç yaşında, nereli?

Survivor Yusuf kimdir? Survivor Yusuf Karakaya kimdir kaç yaşında nereli sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Her hafta sonu hem eleme potasındaki performanslarla hem de ödül oyunlarıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Survivor 2019’da Yusuf Karakaya dikkat çekiyor. Peki, Survivor Yusuf kimdir? Survivor Yusuf kaç yaşında nerelidir? İşte, yarışmanın dikkat çeken ismi hakkında merak edilenler.

SURVİVOR YUSUF KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı. Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı.

18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu. Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 27 NİSAN

BÜŞRA İLE SABRİYE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Büşra ile Sabriye arasında tartışma yaşandı. Sabriye, Büşra'nın konsey hesabı yaptığını ve ikili oynadığını söyledi...

ATAKAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da son dönemde olayların merkezindeki isimlerden olan Atakan öz eleştiride bulundu. 'Benliğimi kaybettim' diyen Atakan en kısa sürede toparlanacağını söyledi.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan erzak oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'da erzağı kazanan takım büyük moral toplayacaktı. Survivor 2019’da rekabet giderken artarken, siyah takım ve beyaz takım erzak oyunu için yarıştılar.

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde erzak oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 27 Nisan 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler.

Survivor 2019’un 56. bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazandı.