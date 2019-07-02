Survivor Yusuf kimdir? Survivor 2019 şampiyonu Yusuf Karakaya nereli, ne iş yapıyor?

Survivor 2019 şampiyonu Yusuf merak edilen isimler arasında yer alıyor. Survivor Yusuf Karakaya kimdir, nereli? Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’ın 109. bölümünde Yunan takımında Dalaka'nın şampiyon olmasının ardından 110. bölümündeki büyük finalde Türk takımının büyük finali gerçekleşti. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya SMS oylamasına çıktı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödülü aldı. 2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Detaylar haberimizde sizlerle.

SURVİVOR 2019'UN ŞAMPİYONU YUSUF KARAKAYA KİMDİR?

2 Ekim 1994 Elazığ doğumlu Yusuf Karakaya, 14 yaşına kadar Elazığ'da yaşadı. Arkadaşının antrenmana çağırması sonucu kick boks ile tanıştı. Ailesi sporun çok gelecek getireceğini düşünmediği için kendisini başta desteklemedi; ama o hayallerinin peşinden gitmeye karar verdi. İnternetten takip ettiği bir kulüp vardı, ailesinden habersiz Antalya'ya gitti. Kulübün kapılarını ona açtılar, antrenörü kendisine büyük destek oldu. Salonda yatıp bütün gün antrenman yapıyordu, ilk girdiği Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandı.

Daha sonra amatörde Türkiye geneli ve uluslararası birçok başarı yakaladı. 18-19 yaşlarında artık bu işi profesyonel olarak yapması gerektiğini düşünmeye başladı, biletini aldı ve Tayland'a gitti. Hazır değildi ama para kazanması gerekiyordu, dövüşmeyi kabul etti. O bölgenin kemeri için Amerikalı rakibiyle maça çıktı. 4. rauntta rakibini nakavt ederek kazandı. Tayland'ın en büyük dövüş kulübü kendisine sponsor oldu.

Tayland'ın en büyük 3 organizasyonuna çıktı ve nakavtla şampiyon oldu, kral ve kraliçe kupalarını kazandı. 1.5 yıl Tayland'da kaldıktan sonra Türkiye'den maç teklifi geldi. Zamanın en büyük dövüşçüsü Nieky Holzken ile dövüşmek için maça çıktı; ancak burnu kırıldı ve doktor kararı ile maç bitti. Sakatlığı çok uzun sürdü, 1.5 yılı hastanede 6 ameliyat ile geçti. 6 ay önce yeniden dövüşe başladı. Slovak rakibini 2 rauntta nakavt etti ve kazandı. Antrenmanlarına aktif olarak devam ediyor. En büyük hedefi birgün UFC'de Türk bayrağını dalgalandırmak.

ANNESİ FENALAŞTI

Survivor 2019 finallerinde Seda ile birlikte yarışan Yusuf'un annesi Zinnet Hanım, konuşma yaptığı sırada fenalaştı.

Seyirciler arasında bulunan bir doktor yardıma koşarken, sağlık görevlileri de müdahale etti. Canlı yayına ise bir süre ara verildi.

Canlı yayına tekrar dönüldüğünde ise Acun Ilıcalı, Yusuf'un annesi Zinnet Hanım'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Acun Ilıcalı, "Zinnet Hanım'ın tansiyonu düştü. Doktorlar tarafından kontrol altına alındı. Biraz önce yanındaydım kendisiyle konuştum. Durumu şu anda iyi" dedi.

Annesi fenalaşan Yusuf ise gözyaşlarına boğuldu.