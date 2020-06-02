Survivor Yunus Emre nereli, elendi mi? Survivor 2020 Yunus Emre Özden kimdir, kaç yaşında?

Tv8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor bu yıl yine birbirinden iddialı yarışmacıları ile izleyicilere keyifli dakikalar yaşatıyor. Yarışmacılar arasında yer alan Yunus Emre Özden son zamanlardaki agresif tavırları ve yaşadığı diyaloglarla gündeme geliyor. Son olarak Berkan ile yaşadığı kavga ile gündeme gelen Yunus Emre Acun Ilıcalı tarafından oyun dışı edildi. Survivor Yunus Emre kimdir? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.



SURVIVOR YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor 2020’nin dikkat çeken yarışmacısı Yunus Emre Özden 29 Mart 1993 yılında İstanbul Silivri’de doğmuştur. 2 çocuklu ailenin tek oğlu olan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor. Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başladıktan sonra modelliğin bir parçasının da spor olduğunu ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirdiğini, küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal ettiğini fakat ailesinin buna izin vermediğini söylüyor.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karatecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlıyor. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgilendiğini, aksiyon filmi çekmek ve dövüş kulübü sahibi olmak gibi hayalleri olduğunu ifade ediyor.

MMA federasyonunun bile hocam diyerek hitap ettiği bir manken dövüşçü olduğunu söyleyen Yunus Emre, MMA'nın kötülüklerden arınma yolu ve kendi çapında başarısızlıklardan başarılar çıkarma öyküsü olduğunu düşünüyor.

SURVIVOR YUNUS EMRE BOYU KAÇ?

Yunus Emre Özden 1.85 metre boyunda 82 kilodur.

SURVIVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ?

Survivor'ın 1 Haziran Pazartesi günü yayınlanan bölümünde oynanan ödül oyununda Yunus Emre ve Berkan arasında tartışma çıktı. Tansiyonun yükseldiği yarışmada Acun Ilıcalı iki yarışmacıya müdahale etti ve Yunus Emre'yi oyun dışına gönderdi.