Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 için geri sayım başladı!

Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2020 ile ilgili detayları merak eden vatandaşlar yarışma ile ilgili aramalar yapıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan yarışma izleyicilere keyifli ve heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon Türkiye – Yunanistan mücadelesine ev sahipliği yapan Survivor’da bu sene neler olacağı merak konusu oldu. Acun Ilıcalı bu sezon nasıl bir yarışma olacağı hakkında detaylar verdi.

SURVİVOR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020’nin ne zaman başlayacağı hakkında net bir açıklama yapılmadı. Acun Ilıcalı yeni sezonda ünlüler – gönüllüler mücadelesi olacağını söyledi.

SURVİVOR 2019'U KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Tük şampiyonu Yusuf Karakaya oldu. Survivor Türkiye-Yunanistan'ın Yunan Şampiyonu ise Katerina Dalaka oldu. Survivor Türkiye takımından Seda Ocak ile Yusuf Karakaya arasında SMS oylaması yapıldı. En fazla oyu alan Yusuf Survivor 2019 şampiyonu olarak büyük ödüle hak kazandı.

SURVİVOR'DA ŞAMPİYON OLAN YUSUF'UN İLK SÖZLERİ

Yusuf rakibi Seda'ya sarılarak tebrik ettikten sonra duygularını açıkladı. Yusuf'un ilk sözleri ,"İnanılmaz mutluyum. Bu şampiyonluk benim değil bizim. Sizler olmasanız bunu başaramazdım" oldu. Yusuf daha sonra ise yarışma boyunca kolunda taşığı ve annesinin verdiği yazmayı kupaya bağladı.