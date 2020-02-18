Survivor yemek ödülünü kazanan takım belli oldu! Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? sorusu yarışmayı yakından takip eden kişiler tarafından aratılıyor. Tv8 ekranlarında Acun Ilıcalı’nın sunumuyla başlayan Survivor 2020 ekranlara bomba gibi geri döndü. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı yarışmada yarışmacılar ödül oyunu için mücadele ettiler. Ünlüler ile gönüllüler arasında yaşanan kıran kırana mücadele sonunda bir takım ödülün sahibi oldu. Survivor ödül oyununu kim kazandı? sorusunun cevabına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

17 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan Survivor’ın yeni bölümünde ünlüler ile gönüllüler arasındaki mücadele ekran başındaki herkesi heyecanlandırdı. Yarışmacılar haftalık erzak ödülü için yarıştılar. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı yarışmanın galibi Gönüllüler Takımı oldu. Gönüllüler Takımı ödül oyununu kazanarak kişi başı 3 yumurtanın sahibi oldu.

SURVİVOR YEMEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Haftalık erzak ödülünün oynanmasının ardından yarışmacılar günlük yemek ödülü için tekrardan karşı karşıya geldiler. Gönüllüler Takımı ile Ünlüler Takımı’nın kıyasıya mücadele ettiği yarışmanın kazananı yine Gönüllüler Takımı oldu. Yarışmanın ödülü ise nohut pilav oldu.