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  • Survivor Yasin'den çok konuşulacak evlilik açıklaması!
05 Ekim 2020 Pazartesi 11:50 | Son Güncelleme:

Survivor Yasin'den çok konuşulacak evlilik açıklaması!

Survivor Yasin'den çok konuşulacak evlilik açıklaması!

Yemekteyiz, Masterchef ve Survivor'a katılarak adından çokça söz ettiren televizyon fenomeni Yasin Obuz önemli açıklamalarda bulundu. Yasin Obuz CNN TÜRK'te yayınlanan Sorgu Sual programına konuk oldu. Survivor Yasin'den çok konuşulacak evlilik açıklaması geldi.

Yemekteyiz, MasterChef ve son olarak Survivor'a katılarak şöhreti yakalayan Yasin Obuz, CNN Türk ekranlarında yayınlanan 'Sorgu Sual' programına konuk oldu. Survivor Yasin'den çok konuşulacak evlilik açıklaması programda geldi.

Özel hayatıyla ilgili daha önce hiçbir soruya cevap vermeyen Obuz, ‘Evli misiniz?’ sorusuna ‘1 buçuk yıl önce boşandım’ cevabını vererek kendisini takip edenleri şaşırttı. Yasin Obuz bu cevabıyla evliliği hakkında internette dolaşan tüm belirsizlikleri ortadan kaldırmış oldu.

Katıldığı yarışmalarda annesinden ve kız kardeşlerinden bahseden ancak babasıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmayan Yasin Obuz ‘Çocukken babamdan dayak yedim, büyüdüğüm evde şiddet vardı. Babamla görüşmüyorum, bir gün çocuğum olursa babasız büyümeyecek!’ açıklamasında bulunarak öfkeli karakter yapısının altında bir çocukluk travması olabileceğinden bahsetti.

Yasin Obuz ‘Nasıl geçiniyorsunuz?’ sorusuna ‘Pilavcı dükkânımdan elde ettiğim gelir ile geçiniyorum, şarkımdan hiç para kazanmadım’ diyerek 1 haftada 12 milyon izlenen ‘ALA’ klibinden hiç para kazanmadığını açıkladı.

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