Survivor Yasin Obuz nereli, kimdir, kaç yaşında? MasterChef Yasin Survivor 2020 kadrosunda!

MasterChef yarışmacıları arasında yer alan Yasin Obuz, Survivor 2020 yarışmacısı oldu. Survivor Yasin kimdir, nereli? soruları yoğun ilgi görüyor. TV 8 izleyicileri bu yılki Gönüllüler Takımı içerisinde yer alan yarışmacının hayatını öğrenmek istiyorlar. Daha önce Yemekteyiz ve MasterChef’te yarışan ve renkli karakteri ile hafızalara kazınmayı başaran Yasin ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

YASİN OBUZ KİMDİR?

Yasin Obuz aslen Diyabakırlıdır. 32 yaşındadır. İlk spor lisansı 1998’de çıktı. Amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunun yanında çocukken 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbolda oynadı. Ankara Hacettepe Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi’nde okudu. Üniversite yıllarında spor olarak fitness yaptı. Üniversitede mutfağa merak saldı ve yemek öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu farkeden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg'da yaşadı. Yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Eğlenceli yapısıyla dikkat çeken Yasin Obuz bir dönem Yemekteyiz'de de yarışmış, daha sonra MasterChef 2019’da yer almıştı.