Yasin Obuz Survivor'dan elendi mi?

MasterChef yarışmasıyla tanınan ve Survivor 2020'de son 4'e girmeyi başaran Yasin Obuz gösterdiği performansla gönüllere taht kurmayı başardı.

SURVIVOR YASİN OBUZ KİMDİR, NERELİ?

Yasin Obuz başarılı performansıyla Survivor’da son 4’e kalmayı başardı. MasterChef ile adını duyuran ve daha sonra Survivor’a gelmeye hak kazanan Yasin Obuz, 21 Kasım 1988’de Diyarbakır'da dünyaya geldi. 3 kardeşi olan Yasin, çocukluğundan bu yana sporla uğraşıyor.

Üniversitede mutfağa merak saldığı için yemek yapmayı öğrenmeye başladı. Yemek yaparken mutlu olduğunu fark eden Yasin, bir dönem Rusya St. Petersburg’da yaşadı ve yaklaşık olarak 20 ülke gezdi. Gittiği ülkelerin mutfak kültürlerini, eğlence tarzlarını, yaşayış biçimlerini gözlemledi. Şimdi kendisine ait küçük bir işletmesi var.

YASİN OBUZ SURVIVOR’DAN ELENDİ Mİ?

Survivor’ın 13 Temmuz Pazar akşamı yayınlanan bölümünde Yasin Obuz eleme adayları arasında yer alıyordu. Yasin'in elenip elenmeyeceği birazdan belli olacak.