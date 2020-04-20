Survivor Barış ve Yasin diskalifiye mi oldu? Survivor Yasin Barış kavgası sonrası neler oldu?

Survivor Yasin ve Barış diskalifiye mi oldu? sorusu yoğun olarak araştırılmaya başladı. Tv8 ekranlarının sevilen dizisi Survivor’da Barış ve Yasin kavgası izleyicileri ekran başına kilitledi. Yarışmacıların birbirine girip yumruklaşması sonrası diğer yarışmacılar araya girdi ve kavgayı ayırmaya çalıştılar. Survivor eleme adayları kimler olacak diye merak edilirken Yasin ve Barış’ın diskalifiye olması gündeme geldi. İşte detaylar...



SURVİVOR BARIŞ VE YASİN DİSKALİFİYE Mİ OLDULAR?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor’ın 20 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 52. bölümünde Yasin ve Barış birbirine girdi. İki yarışmacının yumruk yumruğa girdiği kavgayı diğer yarışmacılar ayırmakta güçlük çekti. İkilinin diskalifiye olup olmayacağı henüz belli olmazken yarışma şu anda devam ediyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor’da haftanın eleme adayları henüz belli olmadı. Adaylar belli olur olmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

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