Survivor yarışmacısı Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor Nisa Bölükbaşı nereli kaç yaşında?

Survivor 2020 yarışmacısı Nisa Bölükbaşı izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Ekran başındakiler “Survivor Nisa Bölükbaşı kimdir, nereli?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 1998 yılında Prag’da doğan genç yarışmacı 15 yaşında yüzme hocası oldu. Çeşitli spor dallarıyla ilgilenen Bölükbaşı yarışmanın favorileri arasında yer alıyor. İşte Survivor Nisa Bölükbaşı’nın hayatı…

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR, NERELİ?

Nisa Bölükbaşı, 2 Temmuz 1998 yılında Prag'da doğdu. Henüz 3 aylıkken önce annesiyle sonra yalnız yüzmeye başlayan Nisa Bölükbaşı 6 yaşında Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı. O yıl da profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için reddetmek zorunda kaldı. Bölükbaşı, 8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başladı. Prag tenis kulübü Cibulka'da 15 yıl oynadı. 15 yaşında yüzmeyi bıraktı ve yüzme hocası oldu. Yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı. Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar verdi. 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti. 2018'de mimarlık okumaya başladı ve bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı. Hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine gidiyor.