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  3. Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim nereli ve kaç yaşında?
16 Haziran 2020 Salı 19:29 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kimdir? Survivor Evrim nereli ve kaç yaşında?

Survivor yarışmacısı Evrim Keklik kimdir" Survivor Evrim nereli ve kaç yaşında"

Survivor'da son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Evrim Keklik bu hafta eleme potasında mücadele ediyor. Yarışmada sona doğru yaklaşılırken konsey konuşmaları ve dokunulmazlık oyunlarında tansiyon zaman zaman yükseliyor. Bu hafta eleme potasında mücadele eden Survivor Evrim kimdir? Survivor Evrim keklik aslen nereli ve kaç yaşında? İşte yarışmacı hakkında merak edilen tüm detaylar...

Tv8 ekranlarında yayınlanan ve koronavirüs dönemi boyunca kesintisiz yayın yapmaya devam eden Survivor’da sona doğru yaklaşılıyor. Önümüzdeki hafta çeyrek finalin başlayacağı yarışmada zaman zaman gerilim yükseliyor. Evrim Keklik konuşma tarzı ve son zamanlardaki diyaloglarıyla izleyicilerin eleştirdiği isimler arasında yer alıyor. Mavi takımda mücadele eden Survivor Evrim nereli, kaç yaşında? İşte Survivor yarışmacısı Evrim Keklik’in hayatı ve biyografisi...

SURVIVOR EVRİM KEKLİK KİMDİR, NERELİ?

Survivor 2020 kadrosunda yer alan ve yarışmanın favori isimleri arasında gösterilen Evrim Keklik son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Hırslı ve inatçı yapısıyla dikkat çeken yarışmacı oyun performanslarında da ön plana çıkıyor. Evrim Keklik, 1990'da İstanbul’da dünyaya geldi. 29 yaşında olan Keklik ilkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlamış ve 10 yıl boyunca devam etmiştir. Sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer olan Keklik, 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transfer olmuştur.

Yaşadığı talihsizlik sebebiyle, omzumda oluşan sakatlığın tedavisi uzun süren Evrim voleybola ara vermek zorunda kalmıştır. Bu sırada, Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam etmiştir. Üniversitede 4 yıl yüzme sporuyla uğraşan yarışmacı 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun olmuştur. Üniversite eğitimi 7 yıl sürdüğü için İstanbul'a, yani ailesinin yanına 2017 yılında geri dönen yarışmacı sualtı hokeyine başlamıştır. 1 yıldır bu spor ile ilgilenen Evrim bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğü yapmaktadır."

SURVIVOR EVRİM BOYU KAÇ?

Survivor'ın sevilen yarışmacısı Evrim Keklik'in boyu 1,67 cm uzunluğundadır. 

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