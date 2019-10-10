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  3. Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ın istismar davasında flaş gelişme!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ın istismar davasında flaş gelişme!

Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç'ın istismar davasında flaş gelişme!

Eski Survivor yarışmacısı Ecem Karaağaç, programa katılmadan önce 'Sana enerji yüklemesi yapacağım, birinci olacaksın' diyen İbrahim Halil G. adlı bir kişiyle buluşmuştu.

Ecem Karaağaç; enerji yüklediğini ve büyü bozduğunu iddia eden bu kişiyle defalarca birlikte olmuş ve ona yaklaşık 90 bin lira vermişti. Ancak genç kadın, yarışmadan elenince kandırıldığını anlamıştı.

BELADAN KORUMUŞ!

Günaydın’dan Dilek Yaman’ın haberine göre; Ecem Karaağaç'ın savcılığa başvurmasının ardından, İbrahim Halil G. hakkında soruşturma açıldı. Bilirkişi raporunda; İkilinin arasında geçen konuşmalarda, sözde hocanın Karaağaç'ı iş, oyunculuk, aşk ve maddi konularda umut verip oyaladığı belirlendi.

Raporda; İbrahim Halil G.'nin, genç kadının isteğiyle evine geldiği ve cinsel ilişkiye girerek onu hastalık ve belalardan korumayı vadettiği de belirtildi. Hakkında dolandırıcılık, şantaj ve cinsel saldırı suçlarından dava açılan kişinin 31 yıla kadar hapsi istendi.

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