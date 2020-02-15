Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli?

Survivor 2020'nin kadrosu merak ediliyor. Survivor'ın gönüllüler takımında dikkat çeken isimleri arasında Burak Yurdugör de yer alıyor. Survivor Burak Yurdugör kimdir? Burak Yurdugör kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. İşte Survivor Burak Yurdugör hakkında merak edilenler...

BURAK YURDUGÖR KİMDİR?

Burak Yurdugör, Survivor 2020'de sporcu kimliğiyle adından söz ettirecek yarılmacılardan biri olacak. İşte, Survivor yarışmacısı Burak Yurdugör hakkında merak edilenler..

21 yaşında İstanbul doğumludur. Babası İsviçre Zurich doğumlu fakat kökeni İstanbul ve Yemen'e dayanıyor. Bir kız kardeşi var. Babannesi ve ailesi ile beraber yaşıyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma Uçuş Harekat bölümünden mezun.

Şuan da Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi bölümü okuyor. Spora ilk okulda başladı. Yüzme branşı ile belli bir süre basketbolu beraber oynadı ve üniversitede de kısa süreliğine amerikan futbolu oynadı. Aktif olarak şuan da crossfit ve fitness ile uğraşıyor.