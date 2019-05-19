Survivor yarışmacıları yıkıldı: Böyle bitmemeliydi

Survivor Türkiye Yunanistan'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'ın bu akşam ekranlara gelecek bölümün tanıtımı yayınlandı. Hikmet dokunulmazlık oyununda sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Hikmet'in hastaneye kaldırılırken 'Survivor böyle bitmemeliydi?' dediği duyuldu. Survivor Ekstra yorumcusu Semih 'Acun Ağabey'i ikinci kez böyle görüyorum! Hikmet'in muhtemelen Survivor hayatı bitti' dedi.



SURVİVOR YARIŞMACILARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI!













SURVİVOR TÜRKİYE YUNANİSTAN'DA DÜN NELER OLDU?

Survivor Türkiye Yunanistan'da dün akşam ilk önce erzak oyunu oynandı. Erzak oyununu siyah takım kazandı ve ardından piknik ödülüne gittiler. Daha sonra dokunulmazlık oyunu oynandı. Dokunulmazlık oyununu siyah takım kazanarak avantaj elde etmiş oldu.

