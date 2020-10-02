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  • Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan aşk ilanı!
02 Ekim 2020 Cuma 09:44 | Son Güncelleme:

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan aşk ilanı!

Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı'dan aşk ilanı!

Türk vatandaşı olan, İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari “Covid-19” adlı bir şarkı hazırladı. Klip öncesi bir kutlama organize eden şarkıcının gecesine, Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı el ele katıldı!

İran müzik dünyasının sevilen isimlerinden Pooyan Mokhtari, “Covid-19” adlı bir şarkı hazırladı. Yapımcılığını Ömer Özkurt’un üstlendiği şarkının klibi, 1 milyon lira bütçeyle İstanbul’da çekildi. Mokhtari, yönetmen koltuğunda İranlı usta isim L-Shan’ın oturduğu klip için önceki akşamı Kanyon Cinemaximum’da bir kutlama organize etti.

BARIŞ VE NİSA EL ELE GELDİ

Türk vatandaşı olan Pooyan Mokhtari’nin aynı zamanda yeni yaşını kutladığı geceye, yakınlarının yanı sıra arkadaşı Barış Murat Yağcı da katıldı. Yağcı, “Survivor” yarışmasında tanışıp aşk yaşamaya başladığı Nisa Bölükbaşı ile mekana el ele geldi.

Barış Murat Yağcı ile çok yakın arkadaş olduklarını söyleyen Pooyan Mokhtari, “Barış benim eski arkadaşım, kardeşim gibidir. Bu akşam buraya kız arkadaşıyla geldi. Aile gibiyiz” dedi.

<p>Kurgu: Can Yıldız/ <a href='mailto:can.yildiz@turkmedya.com.tr'>can.yildiz@turkmedya.com.tr</a></

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