Survivor ünlüler yarışmacısı Derya Can Göçen kimdir? Survivor Derya Can Göçen nereli, kaç yaşında?

Derya Can Göçen kimdir? sorusu arama motorunda yoğun olarak aratılmaya başladı. Survivor 2020 ünlüler kadrosunda yer alan Derya Can Göçen hayatı ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. 8 yaşında atletizm hayatına başlayan milli sporcu 15 yaşında tüplü dalışa başladı ve 2002 yılında ilk serbest dalış deneyimini gerçekleştirdi. İşte Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Derya Can Göçen hakkında merak edilenler…

DERYA CAN GÖÇEN KİMDİR, NERELİ?

Derya Can Göçen , 12 Ekim 1979 yılında Çanakkale’de doğdu. Lisans eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde tamamlayan Derya Can daha sonra beden eğitimi öğretmenliği yapmaya başladı. Spor hayatı 8 Yaşında atletizm ile başladı ve Çanakkale bölgesinde düzenlenen şampiyonalarda birçok madalya kazandı.

Lise yıllarında Tekvando ile tanışan Derya Can, 2000 olimpiyatları kadrosuna seçilmeyi başardı. Derya Sualtı korkusunu yenmek için 15 yaşında tüplü dalışa başladı. Çanakkale Dalış okulunda Serbest Dalış takımında olan bir yakının ısrarı üzerine serbest dalış sporu yapmaya başladı.

İlk serbest dalış deneyimine, 21 Eylül 2002 tarihinde başladı. Serbest dalışta, 5 Dünya rekoru elde eden Milli Sporcu, 40'tan fazla Türkiye rekoru kırdı. Dünya Şampiyonalarında ise birçok madalyası var. Bu dal da Türkiye’de milli takıma en çok seçilmiş ve uluslararası alanda madalya kazanan ilk kadın sporcu unvanını taşıyor.

14 Aylık Derin Helen adında bir kızı, 6 yaşında Poyraz Mustafa isimli bir oğlu var. Denizin anlamını o şöyle ifade ediyor; "Benim için deniz, iki nefes arasındaki sonsuzluk demektir." Tek nefesle 111 metreye dalabiliyor, nefesini 6,5 dakika tutup, havuzda yatay olarak tam 204 metre yüzebiliyor.

2016 Yılının yaz döneminde, yeni rekorlar planlarken Derin Helen isimli kızını dünya getirdi ve 21 gün sonra koşu antrenmanlarına başladı. Kızı 10 aylık iken Türkiye rekoru kırıp dünya 3.sü oldu. İlk oğlunu dünyaya getirdikten 6 ay sonra Dünya Şampiyonasında finalde en iyi derecelere sahip oldu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde, paletsiz değişken ağırlıklı ip destekli serbest dalış kategorisinde 94 metreye dalarak dünya rekoruna imza attı. Ertesi gün yeni bir rekor denemesi daha yapan Derya Can, değişken ağırlıklı paletli dalış kategorisinde 111 metre derine dalarak yeni bir dünya rekoru kırmayı başardı.