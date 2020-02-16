Survivor Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 yarışmacısı Uğur Pektaş nereli?

Uğur Pektaş, Survivor 2020 kadrosunda yer alıyor. “Uğur Pektaş kimdir, kaç yaşında?” soruları merak ediliyor. 2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci olan Pektaş’ın, Survivor Ünlüler kadrosunda nasıl bir performans göstereceği merak konusu haline geldi. Fenomen dizi Arka Sokaklar’ın oyuncuları arasında yer alan ve bu arada yıldızı parlayan Pektaş ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Mert Öcal - Oyuncu

Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu

Uğur Pektaş - Oyuncu

Sercan Yıldırım - Milli futbolcu

Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni

Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu

Aycan Yanaç - Milli futbolcu

Elif Gören- Milli atlet

Barış Murat Yağcı - Oyuncu