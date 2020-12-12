Bir dönemin Survivor yarışmacısı ve şampiyonu olan Turabi Çamkıran’dan sevenlerini üzecek haber geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan isim aynı zamanda daha önce gideceğini söylediği yarışma için gidemeyeceğini de açıklamış oldu. Turabi Çamkıran hakkında araştırmalar da hız kazandı. Peki, Survivor Turabi koronavirüse yakalandı! Turabi Çamkıran kimdir, kaç yaşında?

SURVİVOR TURABİ'DEN ÜZEN HABER

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Covid 19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Turabi şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar üzülerek söylüyorum ki son yapılan covid testim pozitif çıktı. Daha önce gideceğimi söylediğim yarışmaya maalesef gidemiyorum. Şimdi tedavi sürecim başladı umarım tez zamanda iyileşir tekrar sağlığıma kavuşurum. Gerçekten çok acı çekiyorum. Lütfen herkes çok dikkat etsin"

TURABİ ÇAMKIRAN KİMDİR?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Profesyonel olarak "Muay Thai" yerinde öğrenme isteği ile Tayland'a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında "Benimle Dans Eder Misin" adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı.