Survivor Tuğba Melis Türk kimdir, kaç yaşında? Survivor 2020 Tuğba Melis Türk'ün oynadığı diziler

Survivor Tuğbe Melis Türk kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Survivor Ünlüler’deki Tuğba Melis Türk’ün oynadığı diziler nedir? Her yıl büyük bir coşku ile beklenen Survivor 16 Şubat’ta ilk bölümü ile ekrana geliyor. Bu yıl yarışma Ünlüler ve Gönüllüler arasında yapılacak. Programda Ünlüler takımında yer alan Tuğba Melis Türk’ün hayatı merak ediliyor. İşte ünlü isim ile ilgili merak edilen soruların cevapları…

TUĞBA MELİS TÜRK KİMDİR?

Tuğba Melis Türk, 7 Eylül 1990 tarihinde Bulgaristan, Sofya’da doğmuştur. Baba tarafı Azeri kökenlidir. Ailesi ile birlikte Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmişlerdir. İstanbul’da yaşamaktadır.

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Dram ve Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Akademi Neo’da oyunculuk dersleri aldı. Ayakkabı ve şapka tutkunu olan Tuğba Melis Türk, çileği çok sevdiğini söylüyor.

Miss Turkey 2009 güzellik yarışmasında finalist, Miss Kemer Güzellik yarışmasında ise ikinci olmuştur. 2011 yılında “Best Model of Turkey” yarışmasında birinci oldu.

Kaçak, Şimdi Onlar Düşünsün, Merhamet, Hatasız Kul Olmaz, Sana Bir Sır Vereceğim, Leyla ile Mecnun, Krem, Adını Feriha Koydum, Uygun Adım Aşk, Sevgili Düşmanım, Annem, Senin Uğruna, Arka Sokaklar ve Bez Bebek dizilerinde rol alan Tuğba Melis Türk; Star Tv ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde rol almış Nil karakterini canlandırmıştır. Tuğba Melis Türk; Laz Vampir Tirakula ve Kolpaçino: Bomba filmlerinde rol alarak sinema dünyasına da adım atmıştır.