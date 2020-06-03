Survivor takım kaptanları 2020 belli oldu! Survivor yeni takımları belli oldu mu, kim hangi takımda?

Survivor takım kaptanları yarışmanın 3 Haziran Çarşamba günü yayınlanan bölümüyle netleşiyor! Tv8 ekranlarında yayınlanan ve birbirinden iddialı yarışmacıların yer aldığı Survivor 2020’de finale her geçen gün bir adım daha yaklaşılıyor. Acun Ilıcalı geçtiğimiz günlerde yeni sisteme geçileceğini duyurmuştu. Yarışmacılardan Aycan Yanaç’ın elenmesi üzerine yeni sisteme geçildi. Oynanan kaptanlık oyunu sonrasında Survivor kaptanları kim oldu? İşte 3 Haziran Çarşamba akşamı yaşananlar...



SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Acun Ilıcalı Survivor’da yeni dönemin başlayacağını yarışmanın önceki bölümlerinde duyurdu. Ünlüler takımının 3 kişi olması nedeniyle iki takım da birleşti ve 5’erli iki takıma ayrıldı. Yarışmada her hafta kaptanlık oyunu oynanacak ve iki takımın da bir kaptanı olacak. Bu sistem 2 hafta boyunca devam edecek ve daha sonra çeyrek final başlayacak.

Yarışmanın 3 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde yarışmanın ilk kaptanlık oyunu oynandı. 10 kişinin mücadele verdiği kaptanlık oyununda yarışmacılar bireysel performans gösterdi. Kaptanlık oyununu Sercan Yıldırım ve Cemal Can Canseven oldu. Buna göre Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise Mavi takımın kaptanlığını yapacak.

SURVİVOR YENİ TAKIMLARI BELLİ OLDU MU?

Survivor’da yeni takımlar henüz belli olmadı. Kaptanlık oyunu sonrasında kazanan 2 kaptan kendi takımını kuracak ve mücadeleye öyle devam edecek.