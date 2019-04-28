Survivor Sude kimdir? Survivor Sude Burcu kaç yaşında, nereli?

Survivor Sude kimdir? Survivor Sude Burcu kimdir kaç yaşında nereli sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Her hafta sonu hem eleme potasındaki performanslarla hem de ödül oyunlarıyla izleyicilerini ekran başına kilitleyen Survivor 2019’da Sude Burcu dikkat çekiyor. Peki, Survivor Sude kimdir? Survivor Sude kaç yaşında nerelidir? İşte, güzel isim hakkında merak edilenler.

SURVİVOR SUDE KİMDİR?

11 Mayıs 1996 İzmir doğumlu Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Sude, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde spor hayatına profesyonel olarak devam ediyor. Aynı zamanda da zumba eğitmenliği yapıyor. 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 27 NİSAN

BÜŞRA İLE SABRİYE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Büşra ile Sabriye arasında tartışma yaşandı. Sabriye, Büşra'nın konsey hesabı yaptığını ve ikili oynadığını söyledi...

ATAKAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da son dönemde olayların merkezindeki isimlerden olan Atakan öz eleştiride bulundu. 'Benliğimi kaybettim' diyen Atakan en kısa sürede toparlanacağını söyledi.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan erzak oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'da erzağı kazanan takım büyük moral toplayacaktı. Survivor 2019’da rekabet giderken artarken, siyah takım ve beyaz takım erzak oyunu için yarıştılar.

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde erzak oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 27 Nisan 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler.

Survivor 2019’un 56. bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazandı.