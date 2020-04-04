İşte 3 Nisan Survivor erzak ödülü kazanan takım! Survivor ödül oyunu kazananı kim oldu?

Survivor 2020 tüm hızıyla ve çekişmeli oyunlarıyla devam ediyor. 3 Nisan Cuma Survivor 35. Bölüm seyirci ile buluştu. Seyirciler, Ünlüler ve Gönüllüler arasındaki kıyasıya rekabeti soluksuz izledi. Survivor erzak ödülü kim kazandı? sorusunun yanıtı ise arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılmaya başladı. Detaylar haberimizde…

SURVİVOR ERZAK ÖDÜLÜ KİM KAZANDI?

Survivor 3 Nisan Cuma ekranlara gelen son bölümünde erzak ödülü için iki takın arasında mücadele yaşandı. Oyundan önce seçim avantajını elde etmek isteyen takımlar parkura üçer erkek, ikişer kadın yarışmacı ile çıktı. Bayrak yarışı şeklinde takım halinde oynanan avantaj oyununda kazanan takımı son atışlar belirledi. Tereyağı, peynir, ekmek ve patatesten oluşan erzak ödülünü almak için yarışmacılar ter döktü. Survivor erzak ödülünü kazanan takım bu hafta 10'a 6 ile Ünlüler olmuş oldu.

EN İYİLER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor son bölümde, haftanın en iyileri ödülü için de yarışıldı. Erkeklerde en iyiler oyunu Sercan ve Barış arasında yaşandı. Kafa kafaya giden oyun sonunda en iyiler ödülünü Barış kazandı.

Kadınlar arasında performans birincileri olan Ünlüler’den Aycan ile Gönüllüler takımından Evrim, en iyiler oyununda karşı karşıya geldi. İki arkadaşlarını daha ödüle götürmek için mücadele eden yarışmacılardan bu hafta ödülü kazanan isim ise Aycan olmuş oldu.