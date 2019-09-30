Survivor Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna dahil oldu! Serenay Aktaş kimdir?

Fox Tv'de seyirciyle buluşan ve ilk bölümden itibaren reytinglerde zirveye oturan Mucize Doktor'a bir yeni oyuncu transfer oldu. Orjinal adı Good Doctor olan Kore dizisinden uyarlanan dizinin kadrosuna, Survior ile yıldızı parlayan Serenay Aktaş da katıldı.

'ASİSTAN ELİF' OLACAK

Birçok dizide rol alan Serenay Aktaş, Mucize Doktor'un kadrosuna asistan Elif olarak katıldı. Hastanede dengeleri değiştirecek olan Elif asistan, Ali ile Nazlı Doktor'un arasının açılması fırsat bilerek Ali'ye yanaşacak. Ferman Doktor'a gizli gizli hayranlık duyan Elif asistanın gerçek niyeti ise sonradan ortaya çıkacak.

SERENAY AKTAŞ KİMDİR?

Serenay Aktaş, 1 Ekim 1993 tarihinde dünyaya geldi. Futbolculuk kariyerinin yanı sıra farklı dizilerin kadrosunda yer aldı. 15 yaşında Zeytinburnuspor'da futbol hayatına başlayan Serenay Aktaş iki sezon sonra 1207 Antalyaspor'a transfer oldu. Santrafor mevkiinde görev yapan Aktaş, 1207 Antalyaspor forması ile oynadığı resmi maçlarda ise 19 maçta 24 gol kaydetti. 21 Ocak 2015 tarihinde 2. Lig takımlarından 1207 Antalyaspor'da 3 sezon oynayan Serenay Aktaş, 3. Lig'de yer alan Beşiktaş'a transfer oldu. Ayrıca Serenay Aktaş; Meryem, Acil Aşk Aranıyor, Kaçak Gelinler, Muhteşem Yüzyıl, Türk Malı ve Kanıt gibi dizilerde de yer aldı.