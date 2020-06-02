Survivor Sercan Yıldırım kimdir? Survivor Sercan nereli ve kaç yaşında?

Sunuculuğunu ve yapımcılığını Acun Ilıcalı’nın üstlendiği Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken yarışmacıların hayatı ve biyografisi de izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu yılın iddialı yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım da sosyal medyada adından sıkça söz ettiriyor. Profesyonel olarak futbol kariyeri bulunan Yıldırım, Galatasaray ve Bursaspor gibi kulüplerde forma giydi. Survivor Sercan kaç yaşında, aslen nereli? İşte Survivor 2020 yarışmacısı Sercan Yıldırım’ın hayatı ve biyografisi...



SURVİVOR SERCAN YILDIRIM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Survivor'ın dikkat çeken yarışmacısı Sercan Yıldırım 5 Nisan 1990 yılında Bursa'da doğdu. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Sercan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır.

2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşamasıyla birlikte 2011 yılında Galatasaray'a transfer olmuş, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giymiştir.

SURVİVOR SERCAN EVLİ Mİ?

Survivor yarışmacısı Sercan Yıldırım evli değil ve eşi yok. Sercan Yıldırım’ın ismi önceki yıllarda Helin Avşar ve Tuvana Türkay ile anıldı. 1.82 boyunda olan Sercan Yıldırım’ın Nisa Bölükbaşı’na ilgisi olduğu gündeme geldi.