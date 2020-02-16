Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli, hangi takımlarda oynadı?

“Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Survivor 2020 Ünlüler kadrosundaki Sercan kimdir? TV 8’de her yıl ekrana gelen yarışmada bu sene Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz 2019’dan beri Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.

SERCAN YILDIRIM KİMDİR?

Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.

Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.

SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

MERT ÖCAL-OYUNCU

UĞUR PEKTAŞ-OYUNCU

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER - MİLLİ BASKETBOLCU

SERCAN YILDIRIM - MİLLİ FUTBOLCU

DERYA CAN - DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENİ

PARVİZ ABDULLAYEV - PROFESYONEL KİCK BOKSÇU

AYCAN YANAÇ - MİLLİ FUTBOLCU

ELİF GÖREN- MİLLİ ATLET

BARIŞ MURAT YAĞCI - OYUNCU

TUĞBA MELİS TÜRK - OYUNCU

ERSİN KORKUT – OYUNCU