Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? Sercan Yıldırım nereli, hangi takımlarda oynadı?
Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında? soruları merak ediliyor. Sercan Yıldırım nereli? Bu yıl yarışmada Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşı karşıya geliyor. Ünlüler Takımında yer alan Yıldırım 29 Temmuz 2019’dan beri Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur. Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
“Survivor Sercan Yıldırım kimdir, kaç yaşında?” sorusu izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Survivor 2020 Ünlüler kadrosundaki Sercan kimdir? TV 8’de her yıl ekrana gelen yarışmada bu sene Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı karşı karşıya geliyor. 29 Temmuz 2019’dan beri Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcu Sercan Yıldırım ile ilgili merak edilenler haberimizde sizlerle.
SERCAN YILDIRIM KİMDİR?
Sercan Yıldırım, 5 Nisan 1990 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. 7 yaşında Bursaspor altyapısında futbola adım atan Yıldırım, 2006 yılı Temmuz ayında düzenlenen Pepsi Cup Turnuvası'nda 'En değerli oyuncu' seçilerek dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 2008-2009 yılında kariyer patlaması yaşayan Sercan Yıldırım, Bursaspor'da bir de şampiyonluk yaşadı. Buradaki performansı sonrası 2011 yılında Galatasaray'a tranfer olan Sercan Yıldırım, sonrasında Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor, Balıkesirspor, Giresunspor formaları giydi.
Sercan Yıldırım, Fatih Karagümrük'da forvet santrafor mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcudur.
SURVİVOR ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
MERT ÖCAL-OYUNCU
UĞUR PEKTAŞ-OYUNCU
ŞAZİYE İVEGİN ÜNER - MİLLİ BASKETBOLCU
SERCAN YILDIRIM - MİLLİ FUTBOLCU
DERYA CAN - DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENİ
PARVİZ ABDULLAYEV - PROFESYONEL KİCK BOKSÇU
AYCAN YANAÇ - MİLLİ FUTBOLCU
ELİF GÖREN- MİLLİ ATLET
BARIŞ MURAT YAĞCI - OYUNCU
TUĞBA MELİS TÜRK - OYUNCU
ERSİN KORKUT – OYUNCU