Survivor Sercan ve Nisa sevgili mi? Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi!

Survivor yarışmacıları arasında yer alan Sercan Yıldırım son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Ekran başındakiler “Survivor Sercan ve Nisa sevgili mi?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Sercan’ın Nisa’nın bardağına N ve S harflerini kazıması ise sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili ilk yorum Acun Ilıcalı’dan geldi. İşte Survivor Sercan Yıldırım hakkında merak edilenler...

SURVİVOR SERCAN VE NİSA SEVGİLİ Mİ?

Acun Ilıcalı, bugün yaptığı canlı yayında konuyla ilgili şunları söyledi: Sercan’ın Nisa’ya bir ilgisi var onu görebiliyorum ama Nisan’dan Sercan’a karşı bir ilgi var mı daha göremedik. Biz de sizin gibi ekrandan izliyoruz. Çok yorum yapmak istemem.

NİSA’YA YAPTIĞI JEST DİKKATLERDEN KAÇMADI

Survivor’da açık arttırma oyunundan sonra yarışmacılar, kazandıkları paralar ile sevdikleri yemekleri almaya çalışırken Sercan'ın Nisa'ya taptığı jest dikkatlerden kaçmadı. Nisa'nın teklifinden sonra kendi teklifini geri çeken Sercan,’Nisa’ya kıyamıyorum o yesin’ dedi. Takım arkadaşlarının da açık artırmaya girmesini engelledi. Sercan'ın bu hareketi ikili arasında aşk mı var sorusunu akıllara getirdi.