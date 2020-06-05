Survivor sembol finalini kim kazandı? Survivor'da ilk çeyrek finalistleri kim oldu?

Survivor’da finale doğru yaklaşılırken sembol oyununda final mücadelesi yaşandı. Yarışmanın 5 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümünde önümüzdeki 2 hafta boyunca dokunulmazlık sağlayacak önemli bir oyun oynandı. Yarışmacılar ellerinden gelen en iyi performansı sergilerken Sercan ve Yasin arasında yaşanan gerginlik geceye damgasını vurdu. Peki, Survivor bireysel sembol oyununu kim kazandı? Survivor çeyrek finale kim kaldı? İşte yaşananlar...

SURVİVOR BİREYSEL SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Bu yıl özellikle koronavirüs döneminde karantinada olan kişilerin imdadına yetişen Survivor 2020 izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı. Yavaş yavaş finale doğru yaklaşılırken oynanan parkur oyunları ve bireysel oyunların önemi artmaya başladı. Yarışmanın 5 Haziran Cuma günü yayınlanan bölümünde bir yarışmacının çeyrek finale kalmasını sağlayacak bireysel sembol oyunu finali oynandı. Tüm yarışmacılar ellerinden gelen en iyi performansı gösterirken zaman zaman tansiyon yükseldi.

Yarışmacılardan Elif ve Berkan sembol oyununda finale kaldı ve birbirleriyle mücadele etti. Berkan ve Elif parkur mücadelesinde performanslarını sergilediler ve oyunun kazananı Elif oldu. Elif Survivor'da önümüzdeki 2 hafta boyunca dokunulmaz oldu ve böylece çeyrek finale kalmaya hak kazandı.