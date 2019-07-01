Survivor Seda kimdir? Survivor 2019 yarı finalisti Seda Ocak kaç yaşında?
"Survivor Seda kimdir?" sorusu araştırılıyor. Survivor 2019'da, Türk takımda yarı finale kalan son yarışmacı yapılan SMS oylaması sonucu belli oldu. Survivor 2019'un ekranlara gelen 109, bölümünde Emre ile Seda arasındaki SMS oylamasının sonucunda rakibinden daha fazla SMS alarak yarı finale kalan isim Seda oldu. "Survivor 2019 yarı finalisti Seda Ocak kaç yaşında?" sorusunun yanıtı ve detaylar haberimizde.
Survivor Türkiye-Yunanistan'da 5 ay önce serüvenine başlayan şampiyonun belli olmasına saatler kaldı. Survivor son yarı finalistinin Seda Ocak olarak açıklanması sonucu, Survivor Seda kimdir? Sorusu arama motorunda sık arananlar arasına girdi.. İşte, Survivor 2019 yarışmacısı Seda Ocak kimdir? sorusunun yanıtı ve Survivor Seda’nın merak edilenleri..
SURVİVOR SEDA KİMDİR?
34 yaşında ve Bursalı olan Seda Ocak, eski yarışmacılardan Sema Aydemir’in ikizidir. İki çocuk annesi olan Seda Ocak eski milli atlet ve antrenördür. Bursa Kız Lisesi’ni bitiren Seda Ocak, sırasıyla anaokulu öğretmenliği ve spor yönetimini bölümlerini bitirdi. Rumeli Üniversitesi'nde S.K.S. daire başkanlığında spor danışmanlığı yapmaya devam ediyor.
Spor hayatına 10 yaşında atlet olarak 100 metre engelli olarak başlayan Seda Ocak milli takımda Balkan Şampiyonu olduktan sonra sporu bıraktı.