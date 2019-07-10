Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya takipçilerinden özür diledi!
Survivor şampiyonu Yusuf Karakaya özür diledi!Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan yarışmasını şampiyon olarak tamamlayan Yusuf Karakaya, Seray Sever ve Hakan Hatipoğlu'nun sunduğu 'Gel Yazın Konuşalım' programına konuk olarak katıldı.
Hala gündelik hayata alışmakta zorlandığını anlatan Karakaya, sosyal medyada aktif olamadığı için takipçilerinden özür diledi.
İşte Survivor şampiyonunun o açıklamaları:
"Bırakın sosyal medyayı normal hayata adapte olamadım. Telefonumu bir yerlerde unutuyorum, arkadaşlarım toparlıyor. Sürekli 'Canlı yayını aç, bize video at' diye mesaj geliyor. Bunun için özür dilerim. Bana biraz zaman versinler, ben de tam olarak adapte olayım"