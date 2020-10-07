Survivor şampiyonu Cemal Can yarışmadaki dostu Nisa ile görüşüyor mu? Suskunluğunu bozdu!

Önceki akşam Nişantaşı’nda Danla Bilic’in doğum gününü kutladıktan sonra kameralara yansıyan ve “Bitmeyen doğum günü kutluyoruz” diyen Cemal Can Canseven, Nisa Bölükbaşı ile haklarında çıkan küslük iddialarına da yanıt verdi.

"GÖRÜŞÜYORUZ"

Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, “Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!” dedi.

Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra görüşmemişti. Nisa Bölükbaşı, Survivor'dan sonra ailesinin yanına Prag'a gitmişti. Daha sonra Türkiye'ye dönmüştü. Barış Murat Yağcı ile sık sık bir araya gelen Nisa'nın yarışmadaki en yakın arkadaşı Cemal Can ile görüşmemesi kafaları karıştırmıştı. Hatta ikili için ‘yarışma arkadaşlığı’ yorumları yapılmıştı. Cemal Can Canseven ‘görüşüyoruz’ açıklamasıyla bu iddialara son noktayı koydu.