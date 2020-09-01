Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 7,3724
  • 8,8303
  • 471.581
  • 1073.66
Haber Hattı
Haber hattı
0530 708 54 54
Bip""/
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi!
01 Eylül 2020 Salı 10:46 | Son Güncelleme:

Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi!

Survivor şampiyonu Cemal Can stüdyoya girdi!

Survivor 2020 yarışmasının şampiyonu Cemal Can, Samsun Demir ve Mustafa Ceceli ile bir araya gelmiş ve albüm çıkartacağını duyurmuştu. Cemal Can Cansever, yeni şarkısı için stüdyo çalışmalarına başladı.

Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu. Çocukluğundan beri en büyük hayalinin Survivor’a katılmak olduğunu belirten Cemal Can, yarışmadan sonra hayatında büyük değişiklik yaşadığını söylemişti. Yakın arkadaşı sosyal medya fenomeni Danla Bilic’le hasret gideren Cemal Can, şarkıcı olmak için ilk adımını attı.

STÜDYOYA GİRDİ

Survivor yarışmasında Acun Ilıcalı ve ekibinin geliştirdiği ‘Ünlülerle Anlat Bakalım’ formatına şarkıcı Mustafa Ceceli katılmıştı. Uzaktan bağlantı ile Survivor’a konuk olan Ceceli, Cemal Can’a sürpriz bir teklifte bulunmuştu. Ünlü prodüktör Samsun Demir’in albüm teklifini ileten Mustafa Ceceli, Cemal Can’ı heyecanlandırmayı başarmıştı.

Cemal Can, geçtiğimiz günlerde Mustafa Ceceli ve Samsun Demir’le bir araya geldi. Müzik kariyeri için eğitim alacağını söyleyen Survivor Cemal Can, ilk albüm çalışması için stüdyoya girdi. Ünlü aranjör Mustafa Ceceli ile ilk şarkısını hazırlayan Cemal Can bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Uluslararası ticaret yolu olacak... Türkiye'nin en akıllısı 4 Eylül'de açlıyor
Ağustos ayı nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Eylül'de başlayacak
Yüzleri güldüren kare: Uzaktan eğitime üniformayla katıldılar
Beşiktaş sonunda golcüsüne kavuşuyor
Mardin'de Yıldırım-8 Savur Operasyonu başlatıldı
İstanbul'dan sonra İzmir'de de ortaya çıktılar: Bayılma numarasıyla dolandırıcılık

İstanbul'dan sonra İzmir'de de ortaya çıktılar: Bayılma numarasıyla dolandırıcılık

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosya

Ayça Ayşin Turan da modaya uydu! Makyajsız paylaşımı sosyal medyayı salladı

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu a&

Türkiye'nin en akıllı yolu olarak hizmet verecek Ankara-Niğde Otoyolu açılıyor

BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınland&

BİM 1 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı!